Служба автомобильных дорог в Николаевской области собирается потратить больше 25 миллионов гривен на разработку проектной документации по ремонту участков дороги М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

САД Николаевщины 22 мая объявила 4 тендера на разработку проектной документации на капитальный ремонт 38 километров автомобильной дороги общего пользования госзначения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» (на Таганрог) с ожидаемой стоимостью 25 миллионов 21 тысячу 517 гривен.

Были объявлены тендеры на разработку проекта на этой дороге на участке км 142+800 - км 158+500 (16 км) за 11, 7 миллионов, на участке км 139+716 - км 142+800 (3 км) за 3, 6 миллиона, на участке км 126+000 - км 129+122 (3 км) за 3,7 миллиона и участке км 110+000 - км 126+000 (16 км) за 5, 97 миллионов.

Подрядчик обязуется выполнить в необходимом объеме инженерно-геологические, топографо-геодезические и технико-экономические изыскания, провести проектирование всех работ, которые необходимо выполнить для ремонта участков дороги и разработать варианты конструкции дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области собирается потратить больше 745 миллионов на текущий ремонт 36,9 километров дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков».