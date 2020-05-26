Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что у неё всё ещё нет почти 2 миллионов гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По слова главврача, чтобы сотрудники инфекционки получили зарплату, ей нужно через 3 дня завези расчеты в казну, однако денег всё ещё нет.

— Я обращаюсь к ОГА, к облсовету. Все информационные письма отосланы, все расчеты перепроверены. Ничего не изменилось: больнице не хватает 1,9 миллионов гривен для выплаты зарплаты сотрудникам нашей больницы... Времени нет. Чтобы люди получили зарплату, мне нужно до обеда четверга (29.05.20) завези расчеты в казну. У меня один простой вопрос к ОГА: кому из моих сотрудников не заплатить вообще? Кому выплатить минималку, вместо 300%? Как сделать расчет — всем раздать поровну тысячи по три? Или слесарям, чинившим трубы в боксах по четыре, а санитаркам по три? Не платить хирургам, которые приехали ночью и спасали больного рядом с нами? Или тем медсестрам, которые стаскивали с меня окровавленный костюм? Сделать, как мечтает финуправление, и рассчитать посекундно работу (ведь больных то немного. Да?) Как раз получится минималочка, минус налоги, - заявила Светлана Федорова.

Также она призвала власть выполнить обещание и выделить деньги на зарплаты сотрудникам, невзирая на те или иные обстоятельства.

— Я на своём месте и я обращаюсь к тем, в чьей власти правильно распределить имеющиеся в местном бюджете средства. Которые никто из депутатов не против отдать на зарплаты медикам, работающим на коронавирусе. Мне не важно, что и кто мешает выполнить обещанное. Все расчеты на за май мною предоставлены месяц назад. Не важно чего снова не хватило – времени, сил или снова очень жаль, что бюджет уйдет на зарплаты, а не на какие то суперпроекты. Просто выполните обещанное, - подытожила Светлана Федорова.

21 мая в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения Светлана Федорова «готова на колени встать», чтобы выплатить врачам зарплату за май.

Ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.