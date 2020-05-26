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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко получила почти 227 тысяч гривен зарплаты за 4 месяца 2020 года.
Об этом на своей странице в Facebook написал николаевский активист Дмитрий Рябченко, опубликовав ответ главы облсовета на свой информационный запрос.
По словам Дмитрия Рябченко, он направил запрос в котором попросил Виктория Москаленко указать сколько она заработала за январь,февраль, март и апрель 2020 года.
В свою очередь чиновница в ответе на запрос указала, что за январь она заработала 57 тысяч 556 гривен, за февраль 61 тысячу 148 гривен, за март 61 тысячу 148 гривен, и 47 тысяч 100 гривен за апрель месяц. Таким образом, за 4 месяца чиновница заработала 226 тысяч 952 гривны.
Напомним, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отказался предоставлять информацию о своей заработной плате в 2019 и 2020 годах.
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко получила почти 227 тысяч гривен зарплаты за 4 месяца 2020 года.
Об этом на своей странице в Facebook написал николаевский активист Дмитрий Рябченко, опубликовав ответ главы облсовета на свой информационный запрос.
По словам Дмитрия Рябченко, он направил запрос в котором попросил Виктория Москаленко указать сколько она заработала за январь,февраль, март и апрель 2020 года.
В свою очередь чиновница в ответе на запрос указала, что за январь она заработала 57 тысяч 556 гривен, за февраль 61 тысячу 148 гривен, за март 61 тысячу 148 гривен, и 47 тысяч 100 гривен за апрель месяц. Таким образом, за 4 месяца чиновница заработала 226 тысяч 952 гривны.
Напомним, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отказался предоставлять информацию о своей заработной плате в 2019 и 2020 годах.