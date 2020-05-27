Еще 12 поездов дальнего следования будут курсировать по Украине с 1 июня.

Об этом сообщил министр инфрастраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда:

№ 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев — Запорожье

№ 116/115 Киев-Бердянск

№ 136/135 и № 734/733 Киев — Покровск

№ 76/75 Кривой Рог — Киев

№ 102/101 и № 766/765 Киев — Херсон

№ 12/11 Киев — Новоалексеевка

№ 79/80 Днепр — Киев

№ 779/780 Сумы-Киев/Винница

Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Напомним, утром «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.