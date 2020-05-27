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Еще 12 поездов дальнего следования будут курсировать по Украине с 1 июня.
Об этом сообщил министр инфрастраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда:
Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.
Напомним, утром «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Ранее сообщалось, что в Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.
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Еще 12 поездов дальнего следования будут курсировать по Украине с 1 июня.
Об этом сообщил министр инфрастраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда:
Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.
Напомним, утром «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Ранее сообщалось, что в Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.