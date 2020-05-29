Национальный банк Украины в течение рабочей недели 25-29 мая купил на межбанковском валютном рынке валюты на $72 миллиона и почти вышел на нулевой баланс с начала нынешнего года.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на данные НБУ.

Всего за май регулятор выкупил $660,6 миллионов и вообще не продавал валюту. Эта тенденция продолжается семь недель подряд. В итоге этот месяц стал вторым после апреля, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $2 729,9 миллиона и продал на $2 793,1 миллиона. Таким образом, с начала 2020 года отрицательное сальдо сократилось до $63,2 миллионов.

Ранее сообщалось, что замена банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты приведет к экономии около 1 миллиарда гривен.