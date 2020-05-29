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Украина в 2020/2021 маркетинговом году может собрать урожай зерновых и масличных культур на уровне 98 миллионов тонн, что на 4 миллиона тонн больше апрельского прогноза.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).
Улучшился и прогноз экспорта этих культур с 57,2 миллионов тонн до 58,5 миллионов тонн. УЗА прогнозирует увеличение валового урожая зерновых благодаря возможным рекордным показателям урожая кукурузы в новом сезоне. Кроме того, майские дожди существенно улучшили состояние пшеницы.
Согласно обновленному прогнозу, урожай пшеницы достигнет 26,8 миллионов тонн, что будет вторым показателем после прошлогоднего рекорда в 28,2 миллионов тонн; кукурузы могут собрать рекордные 37,3 миллионов тонн; ячменя — 7,6 миллионов тонн. Экспорт пшеницы может составить около 18 миллионов тонн, кукурузы — 30 миллионов тонн, ячменя — 4 миллионов тонн.
Ранее сообщалось, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху.
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Украина в 2020/2021 маркетинговом году может собрать урожай зерновых и масличных культур на уровне 98 миллионов тонн, что на 4 миллиона тонн больше апрельского прогноза.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).
Улучшился и прогноз экспорта этих культур с 57,2 миллионов тонн до 58,5 миллионов тонн. УЗА прогнозирует увеличение валового урожая зерновых благодаря возможным рекордным показателям урожая кукурузы в новом сезоне. Кроме того, майские дожди существенно улучшили состояние пшеницы.
Согласно обновленному прогнозу, урожай пшеницы достигнет 26,8 миллионов тонн, что будет вторым показателем после прошлогоднего рекорда в 28,2 миллионов тонн; кукурузы могут собрать рекордные 37,3 миллионов тонн; ячменя — 7,6 миллионов тонн. Экспорт пшеницы может составить около 18 миллионов тонн, кукурузы — 30 миллионов тонн, ячменя — 4 миллионов тонн.
Ранее сообщалось, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху.