За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 миллиона гривен доходов, заплатил почти 188 миллионов гривен налогов и более 200 миллионов — направил на благотворительность и социальные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

— За 2019 Петр Порошенко задекларировал 772 миллиона 960 тысяч гривен доходов. Львиную долю составили обложеные дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 — начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании, — говорится в сообщении.

Подавляющая часть расходов Петра Порошенко за прошлый год — 584 миллиона 414 тысяч гривен — его вклад в предвыборный фонд.

— Петр Порошенко — единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года, — подчеркнули в пресс-службе.

Всего в 2019 году Петр Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора. Налоги — вторая по величине статья расходов Петра Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

— Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 миллионов гривен, которые уже в 2020 году потрачены на борьбу с пандемией коронавируса, — сказано в сообщении пресс-службы.

Что касается движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры «Музей Гончара» и обыска, которые были признаны судом незаконными.

— Петр Порошенко прозрачно декларирует собственное имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибеднялся, не скрывал собственных средств, — подчеркнули в пресс-службе пятого президента.

Напомним, 26 мая представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.

Позже Артур Герасимов сообщил, что спецназовцы ГБР ворвались штурмом в помещение Музея Ивана Гончара, взломав дверь, он также отметил, что силовики не допустили в помещение народных депутатов и журналистов.

Также он заявил, что силовики похитили таможенные декларации из Музея Ивана Гончара, которые были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции Порошенко.