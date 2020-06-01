Шведская компания IKEA, которая 14 мая официально объявила о выходе на украинский рынок, планирует постепенно увеличить количество имеющихся решений и аксессуаров для дома до 6 тысяч единиц. Это более, чем в полтора раза больше, чем в момент захода в страну.

Об этом на запрос Укринформа ответили в представительстве компании в Украине.

«Мы начинаем с 3600 артикулов, охватывающих все серии и стили нашего ассортимента. Но планируем постепенно увеличивать количество имеющихся решений и аксессуаров для дома, и в конце концов достичь около 6000 наименований», — отметили в IKEA.

Вместе с тем в IKEA не назвали дату, когда планируют возобновить прием заказов, который был остановлен из-за большого количества заявок.

«Заинтересованность нашей продукцией на украинском рынке значительно превзошли ожидания, а количество заказов в день в несколько раз превысило прогнозы, поэтому за первые дни старта продаж, у нас закончились слоты для доставки и для пунктов выдачи заказов. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить деятельность сайта как можно быстрее, и, как только это станет возможным, сразу сообщим», — отметили в компании.

Как сообщалось, IKEA, которая 14 мая официально объявила о выходе на украинский рынок, приостановила прием новых заказов из-за большого количества заявок 26 мая.