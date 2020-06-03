Максим Дырдин

Народный депутат от партии «Слуга народа» по 132 мажоритарному округу в Николаевской области Максим Дырдин подала декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличкой 40 тысяч долларов.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Народный депутат владеет квартирой 79,1 м2 за 205 тысяч, квартирой 76,1 м2 за 631 тысячу в Киевской области и имеет гараж. Также он имеет в пользовании на основании договора купли-продажи паркоместо в Киевской области. В собственности нардепа указан автомобиль легковой Citroen C4 3013 года выпуска и Nissan X-TRAIL 2017 года выпуска.

Согласно декларации жена Ирина Дырдина в 2019 году приобрела нежилое помещение в Киевской области, а также владеет жилым домом площадью 137,7 м2 в Киевской области и 28-ю участками земли общей площадью больше 11 гектар в селах Веремья, Подгорцы, Семеновка и Перегоновка Обуховского района Киевской области. Их общая стоимость составляет около 1,8 миллионов гривен.

Также нардеп отметил наличие авторских прав на монографию «Повторность в следственной деятельности» в совместном владении ещё с тремя людьми.

За 2019 год народный депутат на предприятии ЧАО «Санта Украина», которое возглавляет его отец Евгений Дырдин, заработал 108 тысяч 992 гривны, еще он заработал больше 24 тысяч гривен, работая по совместительству в компании «Юридическая фирма «Си.Ти.Ар.», которую ранее возглавляла его жена Ирина Дырдина. За непосредственно депутатскую деятельность в Верховной Раде он получил 169 тысяч и 17,5 тысяч компенсации от партии «Слуга народа» по оплате расходов на участие в обучении. Также нардеп получил 90 тысяч дохода от предоставления имущества в аренду.

В «Юридической фирме «Си.Ти.Ар.» жена нардепа за 2019 заработала больше 72 тысяч, получила 200 тысяч гонорара от банка «Клиринговый Дом», 92 тысячи от занятия предпринимательской деятельностью, больше 18 тысяч материальной помощи ребенку от государства.

Максим Дырдин хранит наличкой 40 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 190 тысяч гривен, на счетах хранит суммарно больше 115 тысяч гривен. Жена народного депутата хранит наличными 520 тысяч гривен, 24 тысячи долларов и 15 тысяч евро.

В декларации нардеп также отмечает расходы в размере 378 тысяч гривен за покупку имущественных прав на объект недвижимости.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева подала декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 75 тысячи долларов.