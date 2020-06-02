Ирина Аллахвердиева

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева подала декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 75 тысячи долларов.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Народный депутат задекларировала земельный участок на лимане в Витовском районе Николаевской области площадью 77 тысяч 300 м2, а также указал, что имеет в совместном владении с сестрой квартиру в Николаеве площадью 63 м2.

Также она указала предварительный договор купли продажи недвижимости на объект незавершенного строительства площадью 30 м2 в Грузии.

Нардеп владеет швейцарскими женскими часами марки Frederique Constant стоимостью 145 тысяч 800 гривен и авто Lexus 2016 года выпуска за 503 тысячи 789 гривен.

В 2019 году от работы в страховой компании «УНИКА» Ирина Аллахвердиева получила 100 тысяч гривен, за непосредственно депутатскую деятельность в Верховной Раде – 158 тысяч 911 гривен, чуть больше 17 тысяч от партии «Слуга народа» как дополнительное благо, а также получила 691 тысячу по договору о купле-продаже имущественных прав.

Наличными народный депутат хранит 100 тысяч гривен, 75 тысяч долларов и 30 тысяч евро.

В декларации указывается, что нардеп в одном из грузинских банков взяла кредит в 20 тысяч долларов, из которого её ещё предстоит выплатить 13 тысяч 576 долларов.

Напомним, что народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 282 тысячи долларов.