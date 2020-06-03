Андрей Кротов

Заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов подала декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой не имеет никаких сбережений, однако ему принадлежит квартира, дом и обширный гараж.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Депутат областного совета владеет квартирой площадью 92,1 м2 в Николаевской области, жилым домом площадью 221,3 м2, гаражом площадью 1195,5 м2, земельным участком площадью 406 м2, а также имеет авто Nissan Teana 2007 года выпуска стоимостью 150 тысяч гривен.

Жене принадлежит нежилой объект площадью 1805,3 м2, квартира площадью 189,4 м2, а также 37% нежилого объекта площадью 4538 м2 – ещё 63% принадлежит предприятию «Акваспецсервис».

Также нардеп заработал в 2019 году 348 тысяч 537 гривен за работу заместителем председателя Николаевского областного совета и получил 349 гривен материальной помощи от облсовета.

Супруга депутата облсовета владеет 50% предприятия «Астра-Агро» и 25% фирмы «Агро Кон».

Всего за 2019 год она заработала больше 56 тысяч гривен в «Астра-Агро» и получила 197 тысяч дохода от предоставления имущества в аренду предприятиям.

Отмечается, что ни у Андрея Кротова, ни у его жены не указаны в декларации сбережения, ни наличкой, ни на банковских счетах.

Также жена Татьяна Кротова имеет долг в 1 миллион 560 тысяч перед Александром Кртовым.

Напомним, что средняя заработная плата Александра Трайтли на должности заместителя главы Николаевской облгосадминистрации в 2019 году составила больше 48 тысяч в месяц.