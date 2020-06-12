Департамент ЖКХ Николаевского горсовета собирается потратить более 3 миллионов гривен на ремонт тротуара в центре города.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по текущему ремонту тротуара по проспекту Центральному от улицы 2 Слободской до улицы Садовой (парная сторона) с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 60 тысяч 750 гривен.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен будет до 1 ноября 2020 года демонтировать старое асфальтовое покрытие, демонтировать и заменить старые бордюры, обустроить новое покрытие из фигурной тротуарной плитки, а также выполнить ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 1 июля 2020 года.

Напомним, в 2020 году на ремонт тротуаров из городского бюджет Николаева потратят 53 миллиона 259 тысяч гривен.