С 1 июля вступят в силу изменения, которые позволят финансировать медучреждения на прошлогоднем уровне и не допустить их закрытия.

Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.

— Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что эти меры будут действовать до конца года.

— Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи, — добавил министр.

Напомним, Денис Шмыгаль аявил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы. Он также заявил, что второй этап медреформы будет продолжаться без отсрочки, сейчас правительство исправляет ошибки, допущенные при расчете тарифов на медицинские услуги.