Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Олег Грипас поддержал своего коллегу депутата Сергея Кантора и попросил мэра Александра Сенкевича рассказать, как будет финансироваться спортшкола МФК «Николаев», на которую при распределении средств городского бюджета не были предусмотрены деньги.

Об этом шла речь сегодня, 17 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Как известно, ранее депутат Сергей Кантор возмутился, что при распределении средств городского бюджета Николаева на 2020 год Департамент финансов не предусмотрел деньги для детской спортивной школы МФК «Николаев».

Депутат Олег Грипас предложил городскому главе Николаева Александру Сенкевичу провести встречу с фракцией «Наш край», чтобы обсудить как спортшкола МФК «Николаев» будет финансироваться в 2020 году.

— Я проголосовал за бюджет, но меня интересует вопрос, поднятый Кантором, я его поддерживаю. Я бы просил вас назначить встречу остаткам нашей фракции, чтобы мы сегодня или завтра встретились, потому что мне непонятно, как спортшкола будет финансироваться. Мы же не можем заставить за свой счёт финансировать. Давайте вы расскажите своё видение и мы этот вопрос обсудим, - отметил Олег Грипас.

В свою очередь мэр ответил, что согласен встретится и обсудить с депутатами финансирование школы, однако настаивает, чтобы это были не «пламенные» речи в сессионном зале, а реальные действия.

— Я с вами полностью согласен, просто у нас очень часто происходит, что вместо того, чтобы конкретно обсудить конкретные вопросы и предложения, мы все пламенно и ярко выступаем в сессионном зале, но довести выступления до логического завершения, чтобы отработать в документах, до этого не доходит. У меня будем предложение провести ещё одно сессию — я уже говорил про тысячи вопросов, которые находятся в повестке дня — в следующий четверг. Если до этого времени будет всё отработано и предложено, я внесу отдельное предложение в сессионный зал... Тогда приглашаю вас договорится, когда будем с вами встречаться, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что сегодня на заседании сессии депутаты Николаевского городского совета согласовали перераспределение 69,4 миллионов гривен из городского бюджета на 2020 года.