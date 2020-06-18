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Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается потратить 650 тысяч гривен на закупку тротуарной плитки и бордюров.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, предприятие 18 июня объявило торги на закупку нескольких тысяч квадратных метров тротуарной плитки и бордюров с ожидаемой стоимостью 650 тысяч гривен. Товар должен быть поставлен до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен поставить почти 3 тысячи квадратных метров серой плитки разной толщины и больше 1200 штук бордюров.

Ранее сообщалось, что «Николаевэлектротранс» собирается закупить двери для вагона трамвая за 1,5 миллиона гривен.

Напомним, что директор коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевпастранс» Алексей Ушаков рассказал, какие программы развития автобусного коммунального транспорта планируется реализовать в городе.