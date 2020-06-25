В рамках кампании «Сделано в Николаеве» проводится конкурс «Лучшая торговая марка года, выбранная николаевцами».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Николаевцам предлагают проголосовать за участника, перейдя по ссылке, или предложить свой вариант.
Подача информации о претендентах на участие в конкурсе «Лучшая торговая марка года, выбранная николаевцами» длится до 30 июня.
За более подробной информацией обращаться по телелефону: 37-43-97.
Напомним, в Николаеве решили реализовать программу «Купуй Миколаївське», которая предусматривает в супермаркетах маркировку товаров, произведенных местными предпринимателями.
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В рамках кампании «Сделано в Николаеве» проводится конкурс «Лучшая торговая марка года, выбранная николаевцами».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Николаевцам предлагают проголосовать за участника, перейдя по ссылке, или предложить свой вариант.
Подача информации о претендентах на участие в конкурсе «Лучшая торговая марка года, выбранная николаевцами» длится до 30 июня.
За более подробной информацией обращаться по телелефону: 37-43-97.
Напомним, в Николаеве решили реализовать программу «Купуй Миколаївське», которая предусматривает в супермаркетах маркировку товаров, произведенных местными предпринимателями.