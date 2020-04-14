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В Николаеве решили реализовать программу «Купуй Миколаївське», которая предусматривает в супермаркетах маркировку товаров, произведенных местными предпринимателями.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он отметил, что в Николаеве решили скопировать инициативу мэра Львова Андрея Садового «Зроблено у Львові». Вскоре будет опубликована форма, которую нужно заполнить предприятиям.
— Мы собираем данные о компаниях, которые производят различные бытовые товары или продукты питания. Свяжемся с торговыми сетями, чтобы они пометили товары николаевского производства отдельными ценниками. Чтобы вы понимали, что покупая этот товар, вы поддерживаете николаевские предприятия, которые платят налоги, и они тратятся на Николаев, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.
Также в Первомайске Николаевской области местная швейная фабрика «Санта Украина» начала шить медицинские маски.
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В Николаеве решили реализовать программу «Купуй Миколаївське», которая предусматривает в супермаркетах маркировку товаров, произведенных местными предпринимателями.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он отметил, что в Николаеве решили скопировать инициативу мэра Львова Андрея Садового «Зроблено у Львові». Вскоре будет опубликована форма, которую нужно заполнить предприятиям.
— Мы собираем данные о компаниях, которые производят различные бытовые товары или продукты питания. Свяжемся с торговыми сетями, чтобы они пометили товары николаевского производства отдельными ценниками. Чтобы вы понимали, что покупая этот товар, вы поддерживаете николаевские предприятия, которые платят налоги, и они тратятся на Николаев, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.
Также в Первомайске Николаевской области местная швейная фабрика «Санта Украина» начала шить медицинские маски.