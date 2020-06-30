Николаевская областная инфекционная больница закупила аппарат для проведения анализов на COVID-19 за 2,6 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 26 июня заключил договор с компанией «Эмпирика» на закупку систему ПЦР с 1008 тест-картриджами для выявления РНК COVID-19 на общую сумму в 2 миллиона 600 тысяч гривен.
Согласно договору компания должна будет с 10 по 31 июля предоставить тест системы.
Отметим, что компания «Эмпирика» была зарегистрирована в Киеве, 3 года назад. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, предоставлением в аренду офисных машин и оборудования, организацией конгрессов и торговых выставок, деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах, установкой и монтажом машин и оборудования, строительством жилых и нежилых зданий.
Напомним, Николаевская областная база специального медицинского снабжения Николаевского областного совета закупила защитные костюмы для медиков на 6,8 миллиона гривен.
Николаевская областная инфекционная больница закупила аппарат для проведения анализов на COVID-19 за 2,6 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 26 июня заключил договор с компанией «Эмпирика» на закупку систему ПЦР с 1008 тест-картриджами для выявления РНК COVID-19 на общую сумму в 2 миллиона 600 тысяч гривен.
Согласно договору компания должна будет с 10 по 31 июля предоставить тест системы.
Отметим, что компания «Эмпирика» была зарегистрирована в Киеве, 3 года назад. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, предоставлением в аренду офисных машин и оборудования, организацией конгрессов и торговых выставок, деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах, установкой и монтажом машин и оборудования, строительством жилых и нежилых зданий.
Напомним, Николаевская областная база специального медицинского снабжения Николаевского областного совета закупила защитные костюмы для медиков на 6,8 миллиона гривен.