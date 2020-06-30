Николаевская областная инфекционная больница закупила аппарат для проведения анализов на COVID-19 за 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 26 июня заключил договор с компанией «Эмпирика» на закупку систему ПЦР с 1008 тест-картриджами для выявления РНК COVID-19 на общую сумму в 2 миллиона 600 тысяч гривен.

Согласно договору компания должна будет с 10 по 31 июля предоставить тест системы.

Отметим, что компания «Эмпирика» была зарегистрирована в Киеве, 3 года назад. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, предоставлением в аренду офисных машин и оборудования, организацией конгрессов и торговых выставок, деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах, установкой и монтажом машин и оборудования, строительством жилых и нежилых зданий.

Напомним, Николаевская областная база специального медицинского снабжения Николаевского областного совета закупила защитные костюмы для медиков на 6,8 миллиона гривен.