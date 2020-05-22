Николаевская областная база специального медицинского снабжения Николаевского областного совета закупила защитные костюмы для медиков на 6,8 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, Коммунальное учреждение Николаевская областная база специального медицинского снабжения собиралась закупить 14 тысяч 240 костюмов биологической защиты на сумму в 7 миллионов 120 тысяч гривен.

Однако, в итоге 20 мая чиновники заключили договор с компанией «Енергоснаб 2013» на сумму в 6 миллионов 835 тысяч 200 гривен. Всю продукцию компания должна постаить до 4 июля 2020 года.

Согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Енергоснаб 2013» была зарегистрирована 7 лет назад, в городе Киеве. Компания занимается строительно-монтажными работами, осуществляет деятельность посредников в торговле древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим изделиями, оптовой торговлей машинами и оборудованием, а также неспециализированной оптовой торговлей. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.