Департамент ЖКХ николаевского городского совета собирается потратить 1,7 миллиона гривен на реконструкцию участка бульварной части проспекта Центрального.

Об этом свидетельствует система электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по текущему ремонту бульварной части проспекта Центрального от улицы Московская до улицы Малая Морская, с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 718 тысяч 671 гривну.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 1 октября 2020 года демонтирует старое асфальтное покрытие, уложить геотекстиль, тротуарную плитку, ремонт смотровых колодцев, и установку 11 новых крышек для колодцев.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 17 июля 2020 года.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 3 миллиона на капремонт тротуара по проспекту Центральному.