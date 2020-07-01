Государственной предприятие «Николаевский морской торговый порт» собирается потратить 200 тысяч гривен на демонтаж портового крана.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, за 200 тысяч гривен подрядчик должен произвести демонтажа, резки и складирования лома черных и цветных металлов портального крана «Ганц» №47.

В тендерной документации указывается, что победитель открытых торгов должен будет произвести сортировку по видам 98 тысяч 193 килограмм металлолома, разобрать все агрегаты, и перевезти полученный лом на склад. Все запланированные работы должны быть выполнены до 30 сентября 2020 года.

Отметим, что данный тендер «Николаевский морской торговый порт» проводит уже в третий раз, однако никто не подает заявки на участие в аукционе.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с николаевскими нардепами от партии «Слуга народа» Игорем Негулевским, Александром Пасечным, Максимом Дырдиным, Игорем Копытиным, и Александром Гайду посетили завода «Океан». Политики осмотрели состояние цехов предприятия, его территории и лично проверили идет ли разграбление и распил на металл мощностей завода.