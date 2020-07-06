Администрация Центрального района собирается благоустроить территорию возле городища Дикий Сад.
Об этом свидетельствует система электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса чиновники повторно объявили тендер по благоустройству территории с ожидаемой стоимостью работ в 294 тысячи 200 гривен.
За эти деньги подрядчик должен будет до 31 октября 2020 года демонтировать старое ограждение, уложить тротуарную плитку, установить новые бетонные поребрики, а также установить 10 информационных табличек на территории самого городища.
На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 20 июля.
Стоит отметить, что в сентябре 2018 года Департамент ЖКХ потратил69 тысяч гривен на благоустройство смотровой площадки Дикого Сада.
Также напомним, что в мае 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о намерениях капитально отремонтировать Набережную у городища «Дикий Сад».
Администрация Центрального района собирается благоустроить территорию возле городища Дикий Сад.
Об этом свидетельствует система электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса чиновники повторно объявили тендер по благоустройству территории с ожидаемой стоимостью работ в 294 тысячи 200 гривен.
За эти деньги подрядчик должен будет до 31 октября 2020 года демонтировать старое ограждение, уложить тротуарную плитку, установить новые бетонные поребрики, а также установить 10 информационных табличек на территории самого городища.
На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 20 июля.
Стоит отметить, что в сентябре 2018 года Департамент ЖКХ потратил69 тысяч гривен на благоустройство смотровой площадки Дикого Сада.
Также напомним, что в мае 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о намерениях капитально отремонтировать Набережную у городища «Дикий Сад».