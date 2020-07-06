Администрация Центрального района собирается благоустроить территорию возле городища Дикий Сад.

Об этом свидетельствует система электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники повторно объявили тендер по благоустройству территории с ожидаемой стоимостью работ в 294 тысячи 200 гривен.

За эти деньги подрядчик должен будет до 31 октября 2020 года демонтировать старое ограждение, уложить тротуарную плитку, установить новые бетонные поребрики, а также установить 10 информационных табличек на территории самого городища.

План работ по благоустройству

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 20 июля.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года Департамент ЖКХ потратил69 тысяч гривен на благоустройство смотровой площадки Дикого Сада.

Также напомним, что в мае 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о намерениях капитально отремонтировать Набережную у городища «Дикий Сад».