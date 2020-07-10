«Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» будет производить электробусы совместно с южнокорейской компанией Caris.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Государственное космическое агентство Украины, государственное предприятие «Южный машиностроительный завод» и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум о сотрудничестве по производству 5 000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 миллиардов гривен, со сроками производства до 2023 года.

– Наше государственное предприятие «Южмаш» подписало контракт с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов. Общая сумма контракта почти 850 миллионов долларов. Это один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы. Горжусь, что в Украине есть такие предприятия, - написал Денис Шмыгаль.

Государственное предприятие «ПО Южный машиностроительный завод имени Макарова» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ). За время существования на предприятии было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств «Циклон», «Космос», «Зенит».

Как указывает генеральный директор «Южного машиностроительного завода» Сергей Войт, предприятие долгое время находилось в тяжелом экономическом положении, но смогло полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного потенциала. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово реанимировать предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода.

Ранее, Шмыгаль заявил о выделении Кабинетом министров еще почти 250 миллионов гривен на жилье для защитников Украины на Донбассе.