Объединенные территориальные общины Николаевской области получат почти 69,5 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета на выполнение проектов соцэкономразвития.

Об этом информирует Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины.

Деньги субвенции направят на: проведение капитального ремонта, строительство или реконструкцию больниц, школ, спортивных объектов, ремонт уличного освещения, восстановление водопроводных сетей, приобретение медоборудования.

Из общего объема субвенции нераспределенными по стране остается 17,97 миллионов гривен.

— Предполагается, что в 2020 году субвенция направляется в первую очередь на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и реализацию проектов строительства, направленных на обеспечение повышения качества предоставления услуг в области образования, здравоохранения и спорта, — отметили в Ассоциации городов Украины.

Ранее сообщалось, что в рамках президентской программы «Большое строительство» в областном яхт-клубе возводят спортивный объект для игровых видов спорта.