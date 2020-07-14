Кабинет министров выделил Государственному агентству автомобильных дорог 35 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19. Средства направят на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог государственного значения.

Из этой суммы Николаевская область получит 301 миллион гривен, говорится в постановлении Кабмина.

В частности, на трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» – 50 миллионов, Н-11 «Днепр-Николаев» – 135 миллионов. Еще 35 миллионов гривен хотят потратить на проектные работы по строительству и ремонту дорог.

На обустройство систем мониторинга за состоянием дорог и условиями движения на трассах государственного значения выделят 81 миллион гривен.

Ранее в Службе автомобильных дорог Николаевской области рассказали, что работают круглые сутки, чтобы быстрее завершить капитальный ремонт отдельных участков автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев».