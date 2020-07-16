Национальная служба здоровья Украины должна выплатить 300% надбавок к зарплате медиков Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, задействованных в борьбе с COVID-19. Николаевский областной совет силами местного бюджета может лишь частично решить этот вопрос, выделяя в июле 5 миллионов гривен.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер»на канале НИС-ТВ рассказала глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

— Фактически, необходимо, чтобы государство выполнило свои обещания, которые были проголосованы в Законе Украины «О борьбе с коронавирусом», где 300% надбавок к зарплате получают все врачи, задействованные в борьбе с COVID-19. Поскольку этого не происходит, то руководительница больницы приходит к нам. Мы областная власть, местный бюджет, работаем в этой ситуации, как «скорая помощь»… Глобальный вопрос открыт. Мы ждем, что НСЖУ (Национальной службы здоровья Украины, — прим.) выполнит свои обещания НСЖУ, и «пакет COVID» будет профинансирован, в том числе, на надбавки врачам. Частично за июль мы вопрос решили, — сказала Виктория Москаленко.

Напомним, 13 июля, во время бюджетной комиссии Николаевского облсовета главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила о том, что ей нечем платить заработную плату медикам.

Она отметила, что с июля Национальная служба здоровья прекратила финансировать больницу по так называемому «пакету» COVID-19, также медучреждение еще не получило деньги за июнь.