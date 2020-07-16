В «Укравтодоре» показали ход ремонта трассы Н-11 «Днепр — Николаев» в районе села Виноградовка в Баштанском районе, который проходит в рамках «Большого строительства дорог».

Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В «Укравтодоре» отмечают, что в рамках текущего среднего ремонта на данном участке автодороги Н-11 был проведен комплекс работ: регенерация конструктивных слоев дорожной покрытия по технологии холодный ресайклинг; укрепление обочины; устройство дорожного покрытия на перекрестках и примыканиях из двух слоев асфальтобетона; устройство дорожной разметки.

Как отметили в ведомстве, к осени 2020 года планируется отремонтировать 71,5 километр трассы Н-11.

— Сейчас нанесена разметка и ведутся работы по устройству дорожных знаков. В этом году будет обновлено 71,5 километр дороги Н-11. Все работы планируется завершить осенью 2020. Вчера 15 июля работы начались и на первом 14-километровом участке и в Днепропетровской области. Контроль качества проведения ремонтных работ осуществляется на всех этапах по текущему среднему ремонту специалистами Отдела качества, технического контроля и новых технологий, Лаборатории по контролю качества Службы автомобильных дорог в Николаевской области и государственного предприятия «Дорожный контроль качества», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в «Укравтодоре» показали ход капитального ремонта трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий», который проходит в рамках «Большого строительства дорог».