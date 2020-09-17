Николаевская и Ивано-Франковская области оказались худшими по освоению субвенции «Новой украинской школы».

Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра образования и науки Сергей Шкарлет во время селекторного совещания с заместителями председателей ОГА и руководителями областных департаментов образования и науки, передает пресс-служба Минобразования.

По состоянию на 1 сентября 2020 области использовали 301 миллион 233 тысячи гривен средств субвенции на развитие Новой украинской школы, что составляет 40,3% от профинансированного размера субвенции.

Всего в 2020 году субвенция на развитие Новой украинской школы составляет 1 миллиард 60 миллионов гривен.

— Средства выделены на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы; инвентаря для физкультурно-спортивных помещений, средств обучения, в частности учебно-методической и учебной литературы, тетрадей с печатной основой для пилотных школ; повышение квалификации педагогических работников и проведения супервизии. Просьба активизировать работу в областях с использованием средств субвенции для дальнейшего внедрения Новой украинской школы, — подчеркнул Сергей Шкарлет.

Лучший показатель освоения средств — 98,4% — в Одесской области. Более половины средств уже удалось освоить Сумской (62,6%), Черниговской (61,8%), Херсонской (57,4%) и Львовской (56,1%) областям.

Низкие показатели пока демонстрируют Ивано-Франковская (6,9%) и Николаевская (7,5%) области.

Напомним, 10 сентября 2018 года тогдашний Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о рекордно низком освоении Николаевской областью государственной субвенции на «Новую украинскую школу».

В августе 2019 года Николаевская и Херсонская области оказались худшими по освоению субвенции «Новой украинской школы».

Также напомним, Николаевская область в 2020 году получила из государственного бюджета 41 миллион 394 тысячи гривен субвенции на «Новую украинскую школу».