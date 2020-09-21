Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в очередной раз не смог купить понтоны для пешеходного моста через реку Ингул за 3,1 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 4 сентября объявили первый тендер на закупку двух понтона, с ожидаемой стоимостью в 3 миллиона 100 тысяч гривен.

Подрядчик должен будет до 20 ноября 2020 года предоставить два понтона длиной в 20 тысяч 290 миллиметров, шириной в 4000 миллиметров и высотой борта в 2060 миллиметров. Форма корпуса должна иметь прямые борта, с острыми скулами, и заостренными носовыми краями, иметь грузоподъемность понтона на 1 см осадки не менее 0,31 тонн.

Однако, кроме компании «Нибулон» с предложением в 2,6 миллиона гривен, никто не подал документы для участия в открытом аукционе.

В итоге сегодня, 21 сентября, чиновники объявли новый тендер.

Отметим, что ранее Департамент ЖКХ Николаевского горсовета дважды не смог провести тендер на закупку понтона для пешеходного моста через реку Ингул за 1,6 миллиона гривен.

Напомним, 4 июля стало известно, что в Николаеве начал тонуть один из понтонов пешеходного моста через реку Ингул.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что причиной затопления одного из понтонов пешеходного моста через Ингул стала пробоина, которая могла появится от выстрела из огнестрельного оружия.

Также напомним, что николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости изготовить понтоны для плавучих мостов области, которые находятся в аварийном состоянии.

Николаевский политик Артем Ильюк предложил построить новый понтонный мост через реку Ингул на местном предприятии. В ответ на это Николай Капацына заявил о готовности судостроительного завода «Океан» изготовить конструкции для пешеходного моста через реку Ингул.