Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости изготовить понтоны для плавучих мостов области, которые находятся в аварийном состоянии.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Николая Капацыны, если государство даст подобный заказ заводу, то это позитивно повлияет на репутацию предприятия.

— Завод «Океан» , я, мой отец готовы профинансировать и помочь области сделать мосты. У нас есть в Снигиревском, в Николаевском районах мосты в критическом состоянии. Это плавучие конструкции, они не сложные, и их можно быстро изготовить и тем самым поддержать государство. Это тоже даст нам какие-то небольшие деньги для того, чтобы хотя бы платить зарплату. Мы готовы все сделать по себестоимости. Такой государственный заказ может показать, что предприятию доверяют хоть каким-то образом восстановить репутацию, — заявил Николай Капацына.

Отметим, ранее Николай Капацына заявил, что его предприятие готово по себестоимости выполнить все металлоконструкции для восстановления мостов, которые были разрушены в результате паводка на западе Украины.

Осенью 2019 года Николаевский судостроительный завод «Океан» совместно с ПК «Укрстальспецконструкция» выполнили работы по изготовлению составных частей для реконструкции моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Заводчане «Океана» работали в три смены, чтобы успеть вовремя выполнить работы и обеспечить выполнение обязательств, которые взял на себя президент Украины Владимир Зеленский.

Также напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Вчера, 1 июля николаевские народные депутаты от «Слуги народа» попросили генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову не мешать работе судостроительного завода «Океан» в Николаеве, который из-за ареста теряет заказы на строительство и ремонт судов. Парламентарии убеждены, что проводить расследование генпрокуратура может, не мешая работе предприятия и не нанося ущерб его репутации.