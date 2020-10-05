Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заплатит «Николаевской электроснабжающей компании» 10,2 миллиона гривен на электроэнергию для уличных фонарей до конца текущего года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, Департамент ЖКХ 2 октября заключил три договора с «Николаевской электроснабжающей компанией» на сумму в 10 миллионов 203 тысячи 319 гривен по оплате электроэнергии для уличных фонарей.

Так, первый договор в 7 миллионов 528 тысяч 331 гривну обойдется электроэнергия для фонарей по всему городу, кроме Корабельного района, Варваровки, Большой и Малой Коренихи. Электроэнергия для фонарей на территории Большой и Малой Коренихи обойдется бюджету в 888 тысяч 159 гривен. В 1 миллион 786 тысяч 829 гривен обойдется электроэнергия для фонарей на территории Корабельного района.

Отметим, что в феврале 2020 года Департамент ЖКХ заключил договор с коммунальным предприятием «Хозрасчетный участок механизации строительства» договор на 14 миллионов 996 тысяч гривен по обслуживанию сетей уличного освещения до 1 июля 2020 года.

В сентября 2020 года Департамент ЖКХ собирался потратить еще 4,5 миллиона гривен на техническое обслуживание сетей уличного освещения.