Варваровский мост

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца декабря 2020 года 2,1 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, департамент объявил торги по содержанию Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, причала на Каботажном моле и пешеходного моста через реку Ингул с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 135 тысяч гривен.

Работы должны проводится до 25 декабря 2020 года. Аукцион в этих торгах запланирован на 3 ноября.

Согласно тендерной документации, при обслуживании Варваровского моста будет проверяться его рабочее состояние для разведения и сведения, будет проводиться ежедневное техническое обслуживание рабочих поверхностей струек и ведущих шестерен, механизмов крепления, электрических кабельных трасс, масел, осмотр шлагбаумов и прочее.

При содержании Ингульского моста будет проверяться его рабочее состояние для разведения и сведения, положение вентилей на маслопроводе, работа предохранительных клапанов, исправность аппаратов управления и сигнализации на пульте управления. Заказана ежедневная проверка воздуха в гидросистеме насосов, обслуживание электрооборудования, механизмов и другое. Также запланированы различные еженедельные и ежеквартальные проверки состояния прочих конструкций переправы, а также осуществлять её охрану.

На Аляудской переправе подрядчик должен будет проводить проверку конструкций ежедневно, ремонтировать элементы моста,а именно колесоотбойников, ограждения и так далее, а также поставлять электроэнергию и обеспечивать охрану.

На Ингульском пешеходном мосту должна быть проведена проверка состояния конструкций и креплений с береговой частью, проведён ремонт элементов моста: ограждения, перил, а также произведена откачка воды из понтонов.

В тоже время подрядчик должен будет проводить ремонт причала на Каботажном моле, проверять состояние конструкций причала, поставлять электроэнергию и обеспечивать его охрану.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить почти 586 тысяч гривен на охрану трех мостов и причала на Каботажном моле.

Также напомним, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в четвертый раз не смог купить понтоны для пешеходного моста через реку Ингул за 3,1 миллиона гривен.