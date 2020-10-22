Служба автомобильных дорог Николаевской области отдала одесской фирме 94 миллиона гривен за содержание областных дорог на протяжении двух месяцев.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В соответствии с данными ресурса чиновники 6 августа 2020 года объявили тендер по годовому содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения Николаевской области с ожидаемой стоимостью работ в 251 миллион 685 тысяч 137 гривен.

Предполагается, что подрядчик до 31 декабря 2020 года будет проводить ямочный ремонт дорожного покрытия, обустройство разметки, установку знаков, очистку дорог от снега, послания солевой смесью, проводить работы по озеленению обочин, ухаживать за мостами, убирать и вывозить мусор и осуществлять другие виды работ по содержанию дорог.

Участие в торгах приняло два предприятия, среди которых: «Ск Автострой» с предложением в 232 миллиона 809 тысяч гривен и «Автомагистраль-Юг» с предложением в 234 миллиона гривен.

В итоге победу одержала первая компания, так как сделала наиболее выгодное предложение и именно с ней чиновники 22 октября заключили договор. В тот же день было подписано еще одно соглашение об уменьшении объемов закупаемых услуг до 93 миллионов 959 тысяч 8 гривен.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины, компания «Ск Автострой» была зарегестрированна в Одессе почти 10 лет назад.