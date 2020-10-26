Потенциальная украинская вакцина от коронавируса нейтрализовала вирус на клетках человека.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека, — заявил министр.

Он добавил, что при положительном исходе украинская вакцина от коронавируса может появиться через год.

Напомни, ранее сообщалось, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должно начаться клиническая фаза.

Также напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.