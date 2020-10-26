Потенциальная украинская вакцина от коронавируса нейтрализовала вирус на клетках человека.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
— Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека, — заявил министр.
Он добавил, что при положительном исходе украинская вакцина от коронавируса может появиться через год.
Напомни, ранее сообщалось, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должно начаться клиническая фаза.
Также напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.
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Потенциальная украинская вакцина от коронавируса нейтрализовала вирус на клетках человека.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
— Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека, — заявил министр.
Он добавил, что при положительном исходе украинская вакцина от коронавируса может появиться через год.
Напомни, ранее сообщалось, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должно начаться клиническая фаза.
Также напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.