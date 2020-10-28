28 октября состоялся аукцион по приватизации Лопатинского МПД и хранения спирта из перечня объектов ГП «Укрспирт», на котором соревновались 4 участника. Цена объекта возросла со стартовых 18,73 миллиона гривен до 50,01 миллиона гривен.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Таким образом Фонд государственного имущества Украины продолжает успешно проводить прозрачные онлайн-аукционы по приватизации объектов ГП «Укрспирт» в рамках реализации программы демонополизации спиртовой отрасли и привлекать инвестиции в экономику Украины.

В Фонде напомнили, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным. Новый владелец актива получит возможность стать участником нового рынка производства спирта.

Напомним, что 15 октября в Украине с молотка продали первое государственное предприятия по производству спирта — Немировский спиртзавод.

20 октября Фонд государственного имущества продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия «Укрспирт» — Артемовский спиртзавод.