Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается отдать киевской фирме 223,8 миллиона гривен за ремонт участка трассы Н-14 Николаев — Кропивницкий.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по капитальному ремонту дороги Н-14 Николаев — Кропивницкий с ожидаемой стоимостью работ в 235 миллионов 62 тысячи 375 гривен.

Предполагается, что все запланированные работы подрядчик должен будет завершить до 30 ноября 2021 года.

Участие в аукционе приняли четыре компании: «Гранит-001», «Ростдорстрой», «Европейская дорожно-строительная компания», и «Алтис-Констракшн». В итоге так как компания «Европейская дорожно-строительная компания» сделала наиболее выгодное предложение в 223 миллиона 806 тысяч 725 гривен именно ей чиновники предложили заключить договор.

В итоге чиновники решили, что доверить выполнение работ фирме «Европейская дорожно-строительная компания» и направили ей запрос на подписание договора.

Согласно данным сайта Министерства юстиций Украины ООО «Европейская дорожно-строительная компания была зарегистрирована в 2008 году, в городе Васильков Киевской области. Учредителями компании является Муслим Келоев и одесская компания «Пейд». Предприятие занимается производством огнеупорных изделий, производством готового бетона, арендой и лизингом строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов, неспециализированной оптовой торговлей, транспортной обработкой грузов, арендой и лизингом автомобилей и легких моторных транспортных средств, строительством жилых и нежилых зданий, а также предоставлением ряда других видов услуг.

Напомним, скандальная фирма «Ростдорстрой» и «ДСТ № 4 город Брест» поделили между ремонт тендер по ремонту трассы Т-15-13 «Нечаяное — Очаков» на сумму в 650,4 миллиона гривен.