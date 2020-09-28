Скандальная фирма «Ростдорстрой» и «ДСТ № 4 город Брест» поделили между ремонт тендер по ремонту трассы Т-15-13 «Нечаяное — Очаков» на сумму в 650,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по текущему ремонту трассы «Нечаяное — Очаков» на ожидаемую сумму в 745 миллионов 94 тысячи 438 гривен. Отметим, данный тендер был разделен на 6 отдельных лотов.

Первый лот по ремонту 6 километров трассы был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 119 миллиона 385 тысяч 416 гривен. Участие в аукционе приняли четыре компании: «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «ДСТ № 4 город Брест», и «Автомагистраль - Юг». В итоге так как компания «Ростдорстрой» сделала наиболее выгодное предложение в 110 миллионов 400 тысяч гривен чиновники заключили с ней договор 22 сентября.

Второй лот по ремонту еще 6 километров трассы был объявлен с ожидаемой стоимостью в 110 миллионов 455 тысяч 786 гривен. Участие в аукционе приняли четыре компании: «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «ДСТ № 4 город Брест», и «Автомагистраль - Юг». Из-за того, что компания «Ростдорстрой» сделала наиболее выгодное предложение в 100 миллионов 398 тысяч гривен чиновники заключили с ней договор 22 сентября.

Третий лот по ремонту 5 километров трассы был объявлен с ожидаемой стоимостью в 123 миллиона 611 тысяч 968 гривен. Участие в аукционе приняли четыре компании: «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «ДСТ № 4 город Брест», и «Автомагистраль - Юг». И в этот раз победу одержала компания, так как она запросила 110 миллионов 760 тысяч гривен.

Таким образом за выполнение работ в рамках трех договоров компания «Ростдорстрой» получит от Службы автодорог Николаевщины 321 миллион 558 тысяч гривен.

Четвертый лот по ремонту 6 километров трассы был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 116 миллионов 445 тысяч 482 гривны. Участие в аукционе приняли четыре компании: «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «ДСТ № 4 город Брест», и «Автомагистраль - Юг». На этот раз победу одержала компания «ДСТ № 4 город Брест», так как ее предложение 97 миллионов 837 тысяч 300 гривен оказалось самым выгодным.

Пятый лот по ремонту 7 километров трассы был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 129 миллионов 628 тысяч 177 гривен. Участие в аукционе приняли четыре компании: «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «ДСТ № 4 город Брест», и «Автомагистраль - Юг». В итоге победу одержала компания «ДСТ № 4 город Брест», так как ее предложение 108 миллионов 830 тысяч 500 гривен оказалось самым выгодным.

Шестой лот по ремонту 6 километров трассы был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 145 миллионов 567 тысяч 609 гривен. Участие в аукционе приняли четыре компании: «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «ДСТ № 4 город Брест», и «Автомагистраль - Юг». И в этот раз победу одержала компания «ДСТ № 4 город Брест», так как ее предложение 122 миллиона 255 тысяч 500 гривен оказалось самым выгодным.

Таким образом за выполнение работ в рамках трех договоров компания «ДСТ № 4 город Брест» получит от Службы автодорог Николаевщины 328 миллион 923 тысяч 300 гривен. Все работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года.

Отметим, что 23 сентября сообщалось, что подрядчики приступили к ремонту дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила договора с белорусской компанией «ДСТ № 4 город Брест» и «Ростдорстрой» на ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев» на сумму в 382,4 миллиона гривен.