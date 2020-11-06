С октября 2020 года «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, приступил к перевалке нового вида наливных грузов – жидкого битума.

Об этом сообщает пресс-служба порта «Ника-Тера».

В порту обработаны четыре первых танкера-битумовоза из Греции и Испании. Таким образом, порт «Ника-Тера» продолжает успешно расширять линейку обрабатываемых наливных грузов. Кроме битума, порт переваливает подсолнечное масло. Ранее, порт также обрабатывал такие наливные грузы, как уксусную кислоту, винилацетат и стирол-мономер.

— Перевалка нефтепродуктов – это новый этап в развитии порта. Мы и дальше будем расширять номенклатуру обрабатываемых грузов. Начав переваливать битум, мы привлекаем в регион новые инвестиционные проекты. Дело в том, что битум поступает в Украину в рамках президентской программы «Большое строительство» и предназначен для строительства и ремонта автомобильных дорог в том числе и Николаевской области, – прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта «МСП Ника-Тера».

Груз переваливается с танкеров-битумовозов на специализированные автомобильные и ж/д цистерны, предназначенные для перевозки битума. Перевалка осуществляется с помощью установки, которая оснащена тремя наливными станциями, позволяющими одновременно загружать 3 битумовоза, в среднем по 20 минут.

В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 млн тонн грузов. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69 % от общего объёма, навалочные – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тыс. тонн (8,9 %), наливные – 204, 7 тыс. тонн (2,4 %).

Как известно, порт «Ника-Тера» - среди крупнейших налогоплательщиков Николаева.