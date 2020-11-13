Об этом сеть магазинов сообщила в Facebook.

Так, на время действия «карантина выходного дня» (а это минимум до конца ноября) магазины будут работать только онлайн и выдавать товары в центрах выдачи заказов. Зато в будние дни работу магазинов сети продлят до 24:00 до последнего покупателя.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети «Эпицентр» Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил об отказе властей его города от карантина выходного дня, аргументировал это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 миллиард гривен из-за пандемии COVID-19.