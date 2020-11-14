В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире. Также в бюджете заложено на вакцины 2,6 млрд гривен.

Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья нации Михаил Радуцкий сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По его словам, как только вакцина появится в продаже, Украина будет иметь количество доз, рассчитанное на 20% населения. Первая партия будет составлять количество на 3% населения.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Напомним, что украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.