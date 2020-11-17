Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андриив.

— Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса, — говорит Богдан Андриив.

По его словам, на последний месяц этого года малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена постановлением Кабмина, освободили от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества. Также до конца карантина возобновили действие решения горсовета об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

— Это вопросы, которые в компетенции городского совета. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям «удержаться на плаву» в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии, — подчеркнул мэр Ужгорода.

Кроме того, Андреев сообщил, что в Ужгородском горсовете приняли также обращение в Кабинет министров, чтобы там рассмотрели возможность освободить эту категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса — как за себя, так и за наемных работников. Также просят продлить действие постановления правительства о назначении и выплате пособия на детей физическим лицам-предпринимателям I и II группы плательщиков единого налога.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.

16 ноября руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Из-за нарушений «карантина выходного дня» в Украине закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.