Национальный банк советует банкам в нерабочие дни закрывать отделения, которые не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время «карантина выходного дня».
Об этом написал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Он подчеркнул, что НБУ не вводил никаких ограничений в работе финансовых учреждений или проведении ими операций. Можно без трудностей получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате.
— Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжают свою работу и предоставляют гражданам возможность пользоваться банковскими услугами, — написал он.
Впрочем, Шевченко напомнил, что банки и их клиенты должны придерживаться всех надлежащих мер безопасности. В частности, им следует принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться нужной дистанции, проводить дезинфекцию.
Кроме того, глава предложил закрывать те отделения, которые сегодня незагружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса, подчеркнул глава НБУ.
Также Шевченко советует гражданам не посещать отделения банков без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.
— Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Необязательно посещать отделение, чтобы осуществить коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту, — добавил он.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.
16 ноября руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.
Из-за нарушений «карантина выходного дня» в Украине закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.
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Национальный банк советует банкам в нерабочие дни закрывать отделения, которые не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время «карантина выходного дня».
Об этом написал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Он подчеркнул, что НБУ не вводил никаких ограничений в работе финансовых учреждений или проведении ими операций. Можно без трудностей получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате.
— Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжают свою работу и предоставляют гражданам возможность пользоваться банковскими услугами, — написал он.
Впрочем, Шевченко напомнил, что банки и их клиенты должны придерживаться всех надлежащих мер безопасности. В частности, им следует принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться нужной дистанции, проводить дезинфекцию.
Кроме того, глава предложил закрывать те отделения, которые сегодня незагружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса, подчеркнул глава НБУ.
Также Шевченко советует гражданам не посещать отделения банков без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.
— Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Необязательно посещать отделение, чтобы осуществить коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту, — добавил он.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.
16 ноября руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.
Из-за нарушений «карантина выходного дня» в Украине закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов