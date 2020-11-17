Об этом написал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Он подчеркнул, что НБУ не вводил никаких ограничений в работе финансовых учреждений или проведении ими операций. Можно без трудностей получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате.

— Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжают свою работу и предоставляют гражданам возможность пользоваться банковскими услугами, — написал он.

Впрочем, Шевченко напомнил, что банки и их клиенты должны придерживаться всех надлежащих мер безопасности. В частности, им следует принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться нужной дистанции, проводить дезинфекцию.

Кроме того, глава предложил закрывать те отделения, которые сегодня незагружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса, подчеркнул глава НБУ.

Также Шевченко советует гражданам не посещать отделения банков без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.

— Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Необязательно посещать отделение, чтобы осуществить коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту, — добавил он.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.

16 ноября руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Из-за нарушений «карантина выходного дня» в Украине закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.