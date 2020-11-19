Львовские рестораторы заявили, что будут работать «как партизаны» во время карантина выходного дня, потому что не имеют другого выхода. Они призвали срочно отменить его и, при необходимости, ввести настоящий локдаун на конкретный срок.

Об этом они заявили в видеообращении к власти.

На видео рестораторы стоят в куртках и без штанов.

— Мы — львовские рестораторы, которые еще не так давно принимали и кормили десятки тысяч гостей. Нас знают в Европе и мире. Еще совсем недавно мы ездили с лекциями и рассказывали, как работают креативные индустрии, и как с помощью любви к людям можно создавать бизнесы и тысячи рабочих мест. Но на этих выходных все изменилось: целое нашествие полицейских экипажей имело единственную цель — заблокировать нашу работу, как физически, так и юридически. Мы не сдались и продолжали работать. Прежде всего, потому что мы против бессмысленных и показательных решений, — заявили в обращении рестораторы.

Они добавили, что их заведения оборудованы всем необходимым, чтобы быть безопасными, а в то же время тысячи людей находятся в метро, маршрутках и супермаркетах без соблюдения карантинных требований и контроля.

— И в то время, когда другие страны предлагают планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес и выгонит тысячи наших людей на улицы, — подчеркнули они.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня. В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич.

16 ноября Николаев обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.