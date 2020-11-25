Компания UPSS Terminals пытается через суд взыскать 1 миллион гривен с КП «Николаевский международный аэропорт», которые были переданы ему в 2017 году в качестве возвратной помощи.

Об этом свидетельствует соответствующие решение Хозяйственного суда Николаевской области.

Исходя из решения суда, КП «Николаевский международный аэропорт» должен вернуть компании 1 миллион гривен основного долга, 53 тысячи гривен процентов накопившихся из-за задолженности процентов, 96 тысяч гривен инфляционный потерь, а также 17 тысяч 244 гривны судебного сбора.

Также отметим, что данное решение набрало силу 13 октября 2020 года и может быть исполнено по принуждению в течение 3 лет.

Стоит отметить, что ранее «Новоодесский элеватор» пытался взыскать с аэропорта более 1 миллиона гривен, которые аэропорт также получал в качестве возвратной помощи. Согласно данным Единого реестра судебных решений, 11 октября 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новоодесский элеватор» 1 миллион гривен - основного долга; 4 тысячи 438 гривен - три процента годовых от суммы просроченного платежа; 8 тысяч гривен - суммы, на которую увеличился основной долг, с учетом индекса инфляции, а также судебный сбор сумме 15 тысяч 186 гривен.

Впоследствии суд в январе 2019 отсрочил исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области до 1 марта 2019 года.

В октябре 2019 года ЧАО «Никитовский гранитный карьер» пытался взыскать через суд 500 тысяч гривен с КП «Николаевский международный аэропорт», которые были переданы ему в 2017 году в качестве возвратной помощи.