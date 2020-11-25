За 9 месяцев текущего года предприятия Николаевщины экспортировали услуг на 254 миллиона долларов США.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

За 9 месяцев 2020 года предприятия Николаевщины сотрудничали с представителями 106 стран. Общий объем экспортированных им услуг составил 254 миллиона долларов США, исмпортированных - 14 миллионов долларов США.

В сравнении с соответствующим периодом 2019 года экспорт уменьшился на 30%, а импорт - на 44%. Позитивное сальдо внешней торговли услугами составило 240 миллионов долларов.

Самые весомые объемы экспорта припали на услуги по переработке материальных ресурсов (54% общеобластного объема) и транспортные услуги (32%). Больше всего услуг предоставлялись представителям Швейцарии.

Структуру импорта определили транспортные услуги (37%), услуги, связанные с путешествиями (20%), деловые услуги (16%) и роялти (15%). Большинство услуг получено от представителей Турции, Кипра, Объединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии, США.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате на Николаевщине составляет почти ₴56 миллионов.