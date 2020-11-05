Задолженность по выплате заработной платы в Николаевской области состоянием на 1 октября составляет 55,9 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Сообщается, что за сентябрь задолженность выросла на 2,1 миллион гривен или на 3,9%.

Общая сумма задолженности на 85,9% (48 миллионов гривен) сформирована экономически активными предприятиями. Работодатели этих предприятий вовремя на рассчитались с 1,9 тысячами работников, каждому из которых не выплачено в среднем 25,1 тысяча гривен.

Весомую сумму задолженности накопили предприятия Николаева - 30,1 миллион гривен или 62,6%. По видам деятельности - это предприятия складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (16,1 миллион гривен или 33,6%) и промышленности (14,8 миллионов гривен или 30,8%).

На предприятия-банкроты припало 4,8% задолженной суммы - 2,7 миллиона гривен. На экономически неактивные предприятия - 9,3%, что составляет 5,2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Николаевской области в сентябре составила 11 тысяч 635 гривен.