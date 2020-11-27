За январь-октябрь 2020 года Специализированный морской порт «Ольвия» перевалил 1,631 миллионов тонн зерна, что на 75,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает сайт Elevatorist.

В основном зерновые грузы были отправлены на экспорт — 1,607 млн т (+680,03 тысяч тонн или 73,3%). Остальная часть зерна (24,02 тысяч тонн) была перевезена внутри страны.

Всего за отчетный период предприятия порта обработали 3,382 миллионов тонн грузов или на 40,2% (969,17 тысяч тонн) больше, чем в 2019 году. От общего объема перевалки зерно составило долю в 48,2%.

Ранее сообщалось, что проведя проверку ГП «Николаевский морской торговый порт», Госаудитслужба рекомендовала Минтрансу ликвидировать его и передать все активы АМПУ.