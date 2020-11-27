АО «Укрзалізниця» с 1 декабря возобновляет реализацию чая и кофе в поездах, услуги будут предоставлять в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами.

Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».

«С 1 декабря 2020 года «Укрзалізниця» обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято в результате многочисленных обращений и пожеланий пассажиров вернуть чай и кофе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укрзалізниця» будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами. Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл. Цена услуги для пассажиров не изменится: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 гривен. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн. Также для удобства пассажиров в поездах будут реализовывать другую продукцию в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и др.

Ранее в «Укрзалізниці» сообщили, что рассматривается возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.