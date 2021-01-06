Исполняющий обязанности директора ГП «Морской торговый порт (МТП) «Черноморск» Игорь Шевченко, подозреваемый в вымогательстве и получении взятки $250 тыс., возобновил исполнение обязанностей.

Об этом сообщает сайт «Порты Украины» со ссылкой на источники в госстивидоре.

До этого обязанности директора ГП «МТП «Черноморск» временно исполнял заместитель директора по инфраструктуре и охране труда Алексей Михайлов.

В декабре 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал исполняющему обязанности директора ГП «МТП «Черноморск» Игорю Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 2,102 млн грн.

Ранее детективы НАБУ и прокуроры САП задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки руководителя ГП «МТП «Черноморск» и посредника. Как установило следствие, руководитель госпредприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами, однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому, когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, то потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в $250 тыс.

В ноябре 2020 года Министерство инфраструктуры отстранило Александра Попова от исполнения обязанностей директора ГП «МТП «Черноморск» на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Исполнение обязанностей директора госстивидора на период отстранения Попова было возложено на Игоря Шевченко, и.о. заместителя директора по развитию — начальника специализированного паромного комплекса ГП «МТП «Черноморск».