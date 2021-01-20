Прошлогодний акцизный сбор от реализации табачных изделий и ликеро-водочной продукции привнес в бюджет области 170,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.

Прозрачное ведения бизнеса и исправная уплата акцизного налога сделали весомый вклад в казну местных общин в размере 170,3 миллиона гривен. В сравнении с 2019 года поступления от акцизного налога на розничную торговлю сигаретами и алкогольными напитками увеличилось на 2,1 миллиона гривен.

По данным ГНС, в Николаевской области розничной торговлей табаком и алкоголем занимаются 2085 субъектов хозяйственной деятельности, из них: 266 юрлиц и 1819 физических лиц. Предприниматели обязуются платить ежемесячный пятипроцентный налог с продажи ликеро-водочной продукции и табачных изделий при наличии необходимых лицензий. Платеж перечисляется в бюджет той территориальной общины, где осуществляется торговля.

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